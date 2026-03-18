Посольство США в Ираке охватил пожар после удара Ирана

В иракской столице Багдаде горит американское посольство. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Сообщается, что возгоранию предшествовал сильный взрыв. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

В ходе конфликта на Ближнем Востоке посольство США в Багдаде неоднократно подвергалось атакам БПЛА. Так, об ударе неизвестного дрона по зданию американского диппредставительства сообщалось накануне. Об этом заявила Al Jazeera.

14 марта посольство США в Ираке также подверглось удару дрона. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. В Сети также распространились кадры последствий удара, на которых можно увидеть огромное облако дыма над зданием.

На следующий день сильный пожар разгорелся на американской базе в Багдаде. Объект был атакован группировками шиитов. Под удар дронов попал центр дипломатической поддержки США вблизи аэропорта. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани ранее заявил, что война в Иране нарушает мировые цепочки поставок. По его словам, в опасности находятся практически все страны Ближнего Востока.