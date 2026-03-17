Al Jazeera: по посольству США в Багдаде ударил БПЛА

Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Сергей Дьячкин 17-03-2026 04:01
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Американское посольство в Багдаде подверглось атаке. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Беспилотник атаковал американское посольство в центре Багдада», - говорится в сообщении.

Информации о погибших или пострадавших нет. 14 марта посольство США в Ираке уже подверглось атаке беспилотника. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. В Сети также распространились кадры последствий удара, на которых можно увидеть огромное облако дыма над зданием.

На следующий день сильный пожар разгорелся на американской базе в Багдаде. Объект был атакован группировками шиитов. Под удар дронов попал центр дипломатической поддержки США вблизи аэропорта. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани ранее заявил, что война в Иране нарушает мировые цепочки поставок. По его словам, в опасности находятся практически все страны Ближнего Востока.

#в стране и мире #бпла #дрон #Ирак #Багдад #посольство США
