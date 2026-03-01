МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В катарской столице Дохе вновь прогремели взрывы

Вчера ВС Ирана уже атаковали регион в ответ на удары США и Израиля по своим территориям.
Тимур Юсупов 01-03-2026 08:26
© Фото: therealbuni, X

В столице Катара Дохе вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Новая волна взрывов слышна в Дохе второй день подряд», - говорится в статье издания.

В субботу 28 февраля город уже подвергался атакам со стороны Ирана - таким образом Тегеран отвечает на начало масштабной военной операции США и Израиля, которые нанесли удары по исламской республике. Иран заявил о нарушении своего суверенитета и отметил, что имеет право на ответные удары по базам стран, помогающих агрессорам.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана. 

