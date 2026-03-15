В Тель-Авиве получила повреждения ж/д станция из-за падения ракетных осколков

На видео можно заметить повреждение одного из поездов и перрона станции.
Дарья Ситникова 18-03-2026 02:28
© Фото: Telegram/israel_9 © Видео: Telegram/israel_9

Железнодорожная станция в центре Тель-Авива получила серьезные повреждения из-за падения ракетных осколков или поражающих элементов после ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

«Серьезные разрушения на железнодорожной станции "Савидор" в Тель-Авиве после запусков из Ирана», - сказано в материале.

На видео можно заметить повреждения одного из поездов и перрона станции. Кроме того, разбросаны остатки от различной техники.

Ранее стало известно, что на резиденцию консула США в Израиле обрушились обломки иранской ракеты. Дом дипломата получил серьезные повреждения.

Ко всему этому власти Израиля проинформировали США о нехватке средств для перехвата ракет в зоне конфликта с Ираном. Известно, что ЦАХАЛ испытывал дефицит боеприпасов уже в начале боевых действий. Причиной стало расходование запасов летом 2025 года во время первой операции в Иране.

#обломки #сша #Израиль #Иран #атака #железнодорожная станция #повреждения
