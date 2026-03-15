Части иранской ракеты попали в дом консула США в Израиле

В настоящее время нет информации о пострадавших.
Вероника Левшина 15-03-2026 17:26
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Обломки иранской ракеты обрушились на резиденцию консула США в Израиле. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Осколки иранской ракеты попали в здание, где живет консул США в Израиле», - заявило издание.

Дом дипломата попал под ракетный обстрел со стороны исламской республики.

Военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. Именно в этот день США и Израиль начали массированные удары по объектам в исламской республике, после чего Иран стал принимать ответные меры.

Напомним, ранее власти Израиля проинформировали Штаты о нехватке средств для перехвата ракет в зоне конфликта с Ираном.

#ракета #сша #Израиль #Иран #посольство
