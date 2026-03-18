Песков: Кремль не комментирует вбросы США по Ирану

Большая часть сообщений западных СМИ о якобы оказываемой Тегерану помощи со стороны Москвы в конфликте с США и Израилем является вбросами. Об этом сообщил американской газете The Wall Street Journal пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не считает необходимым комментировать каждый американский вброс. Он также добавил, что официальные представители властей в США сами «никакой информации на этот счет не имеют».

«Вокруг этой войны очень много идет разных сообщений, подавляющее большинство является ничем иным как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое это сообщение комментировать», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, 10 марта российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе диалога глава государства отметил принципиальную позицию Москвы касательно скорейшей деэскалации конфликта и решения его дипломатическими методами.