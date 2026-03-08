Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщили в Кремле, российский лидер отметил принципиальную позицию Москвы касательно скорейшей деэскалации конфликта и решения его дипломатическими методами.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами», - передает пресс-служба президента РФ.

Иранский коллега поблагодарил Владимира Путина за поддержку и отдельно отметил поставки его стране гуманитарной помощи, которые организовала Россия.

За день до этого президент Российской Федерации провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Основной темой разговора стала эскалация арабо-израильского конфликта из-за атак по Ирану, однако главы государств также обсудили ситуацию вокруг Украины.