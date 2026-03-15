МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

Пока не проснулся только медведь Яша, проживающий в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге.
Виктория Бокий 18-03-2026 20:11
© Фото: Telegram/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке проснулись все медведи. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«В Московском зоопарке и его филиале в Великом Устюге после зимней спячки начали просыпаться медведи. На основной территории из зимнего сна вышли бурый медведь Гром и гималайские медведи Аладдин, Бабуля, Бефана и Вася. В Зоосаде Деда Мороза первым пробудился бурый медведь Миша», - говорится в сообщении.

Со слов Акуловой, пока не проснулся только медведь Яша, который живет в Великом Устюге. Все медведи находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя прекрасно.

Косолапые ушли в спячку в конце декабря 2025 года. Из-за снежной зимы зоологи предполагали, что медведи могут проспать до апреля, но весеннее тепло их разбудило даже чуть раньше ожидаемого срока.

Отмечается, что медведи еще сонные, они много отдыхают и ненадолго выходят на прогулки по вольеру в первой половине дня. Зоологи дают им легкие продукты, чтобы они смогли быстрее восстановиться после спячки. Медведей угощают веточками, овощами, фруктами, яйцами и мясом курицы. Ожидается, что через месяц их рацион достигнет 10 кг корма в день на каждого.

Стало известно, что москвичи и гости столицы могут посмотреть на Грома, Аладдина, Бабулю, Фаню и Васю, которые уже греются на солнышке в своих вольерах в Московском зоопарке. В Зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге можно увидеть только медведя Мишу, потому что его сосед Яша еще спит.

Напомним, в прошлом году московские медведи Аладдин, Бабуля и Гром проснулись в январе из-за оттепели. Их зимнее пробуждение было недолгим, после похолодания животные вновь впали в сон.

#медведь #Весна #московский зоопарк #спячка #светлана акулова
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 