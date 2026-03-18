МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Достаточно»: Путин попросил Аксенова перестать поднимать за него рюмку

Глава Республики Крым передал президенту, что на полуострове за последние дни не раз «поднимали рюмку» за главу государства.
Виктория Бокий 18-03-2026 18:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на слова главы Республики Крым Сергея Аксенова о том, что на полуострове за последние дни не раз «поднимали рюмку» за главу государства и годовщину воссоединения с РФ. Глава государства ответил, что пора бы прекратить выпивать, добавив, что «достаточно».

«Пора бы и прекратить. Достаточно», - сказал Путин во время совещания с членами правительства.

Аксенов передал президенту слова благодарности от крымчан за возвращение на историческую родину 12 лет назад. Он также подчеркнул, что решение о присоединении полуострова спасло местных жителей.

«Спасибо, что в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь. Спасибо огромное, Владимир Владимирович», - поблагодарил российского лидера глава Крыма.

Ранее президент России назвал историческим и решительным выбор Крыма и Донбасса войти в состав России. Крымская весна - это одна из важнейших вех в тысячелетней истории Российской Федерации.

#Россия #Крым #Владимир Путин #Сергей Аксенов #присоединение крыма #День воссоединения Крыма с Россией
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 