«Достаточно»: Путин попросил Аксенова перестать поднимать за него рюмку

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на слова главы Республики Крым Сергея Аксенова о том, что на полуострове за последние дни не раз «поднимали рюмку» за главу государства и годовщину воссоединения с РФ. Глава государства ответил, что пора бы прекратить выпивать, добавив, что «достаточно».

«Пора бы и прекратить. Достаточно», - сказал Путин во время совещания с членами правительства.

Аксенов передал президенту слова благодарности от крымчан за возвращение на историческую родину 12 лет назад. Он также подчеркнул, что решение о присоединении полуострова спасло местных жителей.

«Спасибо, что в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь. Спасибо огромное, Владимир Владимирович», - поблагодарил российского лидера глава Крыма.

Ранее президент России назвал историческим и решительным выбор Крыма и Донбасса войти в состав России. Крымская весна - это одна из важнейших вех в тысячелетней истории Российской Федерации.