Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки о текущей обстановке.
12-02-2026 14:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений группировки «Юг» и провел рабочее совещание с командованием. Об этом сообщает Минобороны России.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил о текущей обстановке и ходе наступательных действий, а также о действиях противника на этом направлении.

Отдельное внимание уделили развитию беспилотных подразделений. Заместитель начальника управления войск БПС сообщил, что в части поступило оборудование для 3D-печати - его используют для изготовления комплектующих, ремонта и обслуживания дронов.

Военнослужащие также представили министру опытный мобильный комплект закрытой связи, способный обеспечить подразделения защищенными каналами связи в полевых условиях. Кроме того, ему сообщили о готовности нового беспилотника самолетного типа, предназначенного для ретрансляции радиосигнала и увеличения радиуса работы ударных дронов.

Среди других разработок - забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов. Их применяют для прикрытия маршрутов штурмовых групп и путей подвоза боеприпасов и продовольствия. Министру продемонстрировали и созданные специалистами группировки беспилотники, и наземные робототехнические комплексы, которые регулярно модернизируют с учетом боевого опыта.

По итогам работы Белоусов отметил результаты подразделений и вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач.

В прошлом месяце министр провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке и ходе боевых действий в зоне ответственности соединений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #юг #Андрей Белоусов
