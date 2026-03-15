Tasnim: реактивный снаряд упал на территорию АЭС «Бушер» в Иране

Реактивный снаряд упал на территорию иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию атомной энергии Ирана.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. Также нет сведений о повреждениях инфраструктуры станции.

По данным агентства, инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени. ОАЭИ назвала произошедшее нарушением всех международных норм.

«Такие действия противоречат всем международным нормам, касающимся неприкосновенности военных атак на ядерные объекты и могут иметь необратимые последствия для всего региона, включая страны Персидского залива», — говорится в сообщении организации.

В конце февраля под ракетный удар попал иранский город Бушер, где расположена построенная российскими специалистами АЭС. Тогда же под огнем оказались города Урмия и Гармдаре, находящиеся на северо-западе страны.

Напомним, что АЭС «Бушер» - первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Ее начали строить в 1975 году, но в 1980 году строительство было приостановлено. В 1995-м в сотрудничестве с Россией работы на АЭС возобновились после длительной консервации. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети, а в июне 2013-го введен в промышленную эксплуатацию.