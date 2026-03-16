Расчеты самоходок «Гиацинт-С» уничтожили украинских дроноводов

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».

Уточняется, что удары по целям 152-миллиметровыми снарядами наносились на территории Запорожской области. Противника обнаружили операторы беспилотников группировки «Восток» - это стало возможным благодаря непрерывному мониторингу линии боевого соприкосновения, который осуществляли наши дроноводы.

Неприятель использовал как укрытия застройку населенного пункта Воздвижевка и прилегающие к ней лесополосы. Это не спасло его от обнаружения. Артиллеристы поразили цели с закрытых огневых позиций. При этом стрельбу корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что украинский склад боеприпасов взлетел на воздух от удара гаубицы «Мста». Враг находился в районе города Красноармейск на территории ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.