МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты самоходок «Гиацинт-С» уничтожили украинских дроноводов

Артиллерийский удар по пунктам управления БПЛА неприятеля наносился в Запорожской области.
16-03-2026 15:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».

Уточняется, что удары по целям 152-миллиметровыми снарядами наносились на территории Запорожской области. Противника обнаружили операторы беспилотников группировки «Восток» - это стало возможным благодаря непрерывному мониторингу линии боевого соприкосновения, который осуществляли наши дроноводы.

Неприятель использовал как укрытия застройку населенного пункта Воздвижевка и прилегающие к ней лесополосы. Это не спасло его от обнаружения. Артиллеристы поразили цели с закрытых огневых позиций. При этом стрельбу корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее сообщалось, что украинский склад боеприпасов взлетел на воздух от удара гаубицы «Мста». Враг находился в районе города Красноармейск на территории ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Гиацинт #запорожская область #воздвижевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 