Нетаньяху показал послу США пять пальцев на фоне слухов о своей гибели

Посол США в Израиле Майк Хакаби встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на фоне слухов о его возможной гибели, пишет 360.ru. Кадры короткой встречи «на ногах» и беседы дипломата с главой израильского кабмина опубликованы в аккаунте Нетаньяху в соцсети Х.

«Сегодня у меня состоялась встреча с премьером Нетаньяху. Он выглядел очень бодрым и был в отличном настроении. Если есть какие-то новости, опровергающие это, то они фальшивы, как кошерная свиная отбивная», - написал Хакаби позже в соцсети Х.

Ранее ряд ближневосточных изданий сообщили о возможной гибели Биньямина Нетаньяху в результате одного из иранских ответных ракетных ударов. Опровергающие этот факт израильские ролики подвергались сомнению. Пресс-службу Нетаньяху подозревали в использовании искусственного интеллекта.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что у Тель-Авива еще есть «сюрпризы», которые способны пошатнуть политический строй Исламской Республики. Он отметил, что сейчас старается создать условия, при которых население Ирана «само будет выбирать свое будущее». Напомним, американо-израильская военная операция против Ирана началась 28 февраля. Коалиция нанесла серию ударов по военным и гражданским объектам. Тегеран отвечает по военным базам США в регионе и целям в Тель-Авиве.

Один из таких ответных ударов попал в объектив уличной камеры наблюдения. Иран использовал кассетные боеприпасы. На кадрах видно, как разбегающиеся люди пытаются найти укрытие, но рядом с ними раздаются взрывы. В результате трое граждан получили ранения. Израильская полиция сообщает об отсутствии погибших в результате инцидента.