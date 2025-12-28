МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дипломат: Бутягина могут с высокой вероятностью выдать Украине

Временный поверенный в делах РФ в Польше отметил, что все зависит от местного Минюста.
Глеб Владовский 16-01-2026 06:53
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вероятность того, что сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина могут выдать Украине, достаточно высока. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Шанс того, что Александр будет выдан украинской стороне, достаточно высокий. Иллюзий нам испытывать здесь не надо. Многое находится в руках польской исполнительной власти», - рассказал дипломат.

Он также отметил, что решение будет напрямую зависеть от министра юстиции Польши - согласится ли Варшава взять на свою совесть передачу Бутягина туда, где будет угроза его жизни. Ордаш также выразил мнение, что задержание россиянина было политизированным.

Ранее сообщалось, что суд в Варшаве продлил арест российскому археологу. По словам адвоката, Бутягин пробудет в польской столице как минимум до 4 марта.

#Украина #Польша #наш эксклюзив #экстрадиция #александр бутягин
