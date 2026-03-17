Су-35С прикрыл армейскую авиацию, наносящую удары по наземным целям

Боевое дежурство выполнялось в интересах группировки войск «Юг», отметили в МО РФ.
17-03-2026 18:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С ВКС России прикрыл вертолеты армейской авиации, наносящие удары по украинским боевикам. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что боевое дежурство выполнялось в ночное время. Это было сделано в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг».

Уточняется, что целью вертолетов была живая сила неприятеля, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. В МО РФ добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях, неся различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками. Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка юг
