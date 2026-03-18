Этой ночью в Подмосковье ожидаются морозы до минус 7 градусов

Мороз до -7 градусов ожидается в столичном регионе ближайшей ночью. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ. Согласно прогностическим данным, осадков не будет.

«Предстоящей ночью ждем переменную облачность, без осадков, температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля в столице и от -2 до -7 градусов - в Подмосковье», - сказали синоптики в беседе с ТАСС.

В центре Москвы сохранится плюсовая температура, пообещали синоптики. Однако на дорогах местами появится гололедица. Уже ставшее привычным весеннее тепло вернется в дневные часы, когда столбики термометров поднимутся до +11...+13 градусов. В Московской области потеплеет до 14 градусов выше нуля.

Ранее в дептрансе жителей Москвы и области призвали не обманываться теплой погодой и не спешить менять автомобильную резину и выводить из гаражей мотоциклы. Тепло пока неустойчиво, температура может меняться в течение нескольких часов, поэтому лучше повременить.