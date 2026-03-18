В Ираке около генконсульства США прогремели взрывы

В столице Иракского Курдистана Эрбиле слышны громкие взрывы в районе генконсульства США. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

«Взрывы слышны неподалеку от генконсульства США и района Сарбасти в Эрбиле», - сказано в материале.

Уточняется, что были слышны четыре громких взрыва. Подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно, что один из французских солдат, получивших ранения в результате атаки беспилотника на совместную базу в иракском Курдистане, скончался. Кроме того, пострадали шесть военнослужащих этой страны.

По информации газеты Washington Post, президент США Дональд Трамп якобы предлагал курдам воздушное прикрытие и другие формы помощи, если они попытаются установить контроль над частью западного Ирана. Однако в Белом доме опровергли такие планы.