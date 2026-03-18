В Варшаве начался суд об экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы возобновил рассмотрение дела об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщает РИА Новости. В январе слушание было отложено.

Заседание проходит за закрытыми дверями, без участия прессы. Бутягина привезли в суд под охраной полиции. На слушании также присутствуют его адвокаты и представитель российского посольства.

Напомним, что Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря. В Польшу он прибыл для чтения лекций на тему «Последний день Помпеи». Его арестовали по ордеру, выданному украинскими властями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание Бутягина правовым произволом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Крым является неотъемлемой частью России. Обвинения в адрес Бутягина со стороны Киева она назвала абсурдными, политически мотивированными и бесперспективными. Эрмитаж подтвердил, что работа археолога соответствовала всем правовым и этическим нормам.

Тем временем украинская сторона оценила ущерб от деятельности Бутягина в Крыму более чем в $4,7 млн. Суд дважды продлевал его арест. Польская прокуратура утверждает, что на Украине ему грозит до 10 лет тюрьмы.