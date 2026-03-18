FPV-дроны «Рубикона» уничтожили M113 и другую технику ВСУ

Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили американский бронетранспортер M113, а также другую технику и объекты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры опубликовало Минобороны России.

На видео, снятом с камер дронов, видно, как операторы наводят аппараты на различные цели. Среди них - бронетранспортер M113, который фиксируется в тепловизионном режиме, а также бронемашина «Казак», замаскированная в лесополосе.

Кроме того, на кадрах показано уничтожение пикапов, используемых для перевозки личного состава и оборудования, самоходной артиллерийской установки «Богдана», а также наземных робототехнических комплексов.

Отдельные эпизоды демонстрируют поражение элементов системы связи и радиоэлектронной борьбы, блиндажей. Также зафиксированы удары по беспилотникам противника - дроны перехватывают цели прямо в воздухе.

Удары наносились точечно, по заранее выявленным координатам, что позволило вывести из строя технику и инфраструктуру противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.