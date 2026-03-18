FPV-дроны «Рубикона» уничтожили M113 и другую технику ВСУ

Также на кадрах показано поражение автомобильной и бронированной техники врага, его наземных робототехнических комплексов, элементов системы связи и РЭБ.
18-03-2026 11:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили американский бронетранспортер M113, а также другую технику и объекты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры опубликовало Минобороны России.

На видео, снятом с камер дронов, видно, как операторы наводят аппараты на различные цели. Среди них - бронетранспортер M113, который фиксируется в тепловизионном режиме, а также бронемашина «Казак», замаскированная в лесополосе.

Кроме того, на кадрах показано уничтожение пикапов, используемых для перевозки личного состава и оборудования, самоходной артиллерийской установки «Богдана», а также наземных робототехнических комплексов.

Отдельные эпизоды демонстрируют поражение элементов системы связи и радиоэлектронной борьбы, блиндажей. Также зафиксированы удары по беспилотникам противника - дроны перехватывают цели прямо в воздухе.
Удары наносились точечно, по заранее выявленным координатам, что позволило вывести из строя технику и инфраструктуру противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #M-113 #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
