FT рассказала о подарке Зеленского, который так и не дошел до Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский планировал личную встречу с Дональдом Трампом на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Ян Брацкий 18-03-2026 11:52
© Фото: Michael Bihlmayer Keystone Press Agency Global Look Press

Владимир Зеленский не смог преподнести президенту США Дональду Трампу ценный подарок. Об этой истории в соцсети Х сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. Речь о гаджете, с помощью которого глава Белого дома мог бы получать информацию о положении дел на Украине в режиме реального времени.

«На моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят - беспилотники, ракеты и так далее», - сказал Зеленский в февраля на записи интервью.

Преподнести планшет глава киевского режима планировал на полях мюнхенской конференции по безопасности. В итоге, сувенир достался королю Великобритании Чарльзу III.

Сам Дональд Трамп ранее нелестно высказался о своем украинском подопечном. Комментируя его заявления о готовности помогать Штатам на Ближнем Востоке глава Белого дома сообщил, что Зеленский - последний человек, от которого Вашингтону нужна помощь. Украинские СМИ тут же написали, что публичный отказ Трампа от помощи киевского режима поставил крест на самопиаре Зеленского.

Ранее Трамп отверг содействие официального Лондона. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру он напомнил, что помогать надо было в самом начале. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что Дональд Трамп не забудет «отсутствия взаимности» Европы. По его мнению, американский лидер разочарован в НАТО.

#сша #Трамп #Зеленский #Ближний Восток #мюнхен
