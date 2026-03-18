Расчет «Града» не дал боевикам ВСУ подойти к передовым позициям

Украинские подразделения сосредоточили силы в тылу и готовились к атаке, однако артиллеристы группировки войск «Восток» получили координаты и оперативно нанесли удар.
Андрей Вакула 18-03-2026 10:57
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» сорвал попытку ВСУ подойти к передовым позициям. Как рассказал заместитель командира взвода с позывным Кинжал, одной огневой задачей удалось остановить продвижение противника и не допустить его выхода к линии боевого соприкосновения.

«Наши ребята успешно подошли, а противник сосредоточил силы в тылу. Была команда отразить атаку. Буквально одной боевой задачей не допустили противника к подходу на передовые позиции», - сказал Кинжал.

Целью стал опорный пункт в лесополосе у села Бойково на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Там противник разместил узлы связи и пункты управления дронами, которые мешали продвижению российских штурмовых групп.

«Накрывает площадью с футбольное поле. Не в одну точку, а в шахматном порядке все накрывает. Сразу, прям на ходу, делаешь быстро-быстро, сворачиваешься - и в тапок», - поделился командир реактивной артиллерийской батареи с позывным Байконур.

Залпы «Града» накрыли район - укрепления и техника были уничтожены. После этого штурмовики смогли продвинуться вперед, бои сейчас идут на окраинах населенного пункта. Современные установки «Град» оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и дополнительной защитой от дронов.

«Лучше и по частотам. Диапазон больше. Вот у нас установка на РЭБ. Идет пульт управления. Управление идет пакетом», - рассказал водитель-механик с позывным Черный.

За короткое время расчет уже выполнил десятки боевых выездов, регулярно срывая контратаки противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #группировка восток
