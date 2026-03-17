«Грады» накрыли опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Позиции противника сначала обнаружили с помощью разведывательного дрона «Орлан».

Выяснилось, что боевики ВСУ оборудовали укрепления и стянули технику прямо в жилых домах одного из населенных пунктов. Противник рассчитывал закрепиться там надолго.

После уточнения координат данные передали артиллеристам. Расчеты «Градов» быстро заняли позиции и отработали по целям.

Залпы реактивных снарядов накрыли район - разрушены укрепленные здания, уничтожены техника и личный состав. В итоге противник лишился возможности держать оборону на этом участке. Связка разведки и артиллерии работает стабильно, даже несмотря на попытки противника подавить связь средствами РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.