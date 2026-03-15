Посол Украины сфотографировался с продырявленным венгерским флагом

Дипломат сфотографировался вместе с Робертом Бровди, которого в России обвиняют в терроризме.
Владимир Рубанов 17-03-2026 09:41
© Фото: Федiр Шандор, Facebook*

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор выложил фотографию, на которой он держит поврежденный венгерский флаг. До своего назначения на этот пост в 2023 году он принимал участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований и активно призывал закарпатских венгров присоединиться к ВСУ.

Дипломат сфотографировался вместе с командующим силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Робертом Бровди. Этого человека в России обвиняют в террористической деятельности. На снимке они держат флаг с круглой дырой в центре.

Этот флаг стал символом протеста против советской власти во время венгерского восстания 1956 года. На нем был вырезан герб Венгерской Народной Республики. Посол разместил снимок в честь национального праздника, посвященного началу антигабсбургской революции 1848-1849 годов. В комментарии Шандор отметил, что хотел таким образом «отдать дань истории и показать символику национального сопротивления».

Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, в Москве заочно обвиняется в террористическом акте, в результате которого журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения. СК предъявил ему обвинения по 46 пунктам.

Летом прошлого года Венгрия на три года запретила Бровди въезд в страну и Шенгенскую зону из-за его причастности к атаке на нефтепровод «Дружба». Это привело к временному прекращению поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#фото #Украина #Венгрия #посол #флаг #Федор Шандор
