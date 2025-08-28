Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда в ЕС экс-командиру ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами на запрет въезда на территорию ЕС бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберту Бровди. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно», - написал Зеленский.

Ранее власти Венгрии запретили Бровди въезд на территорию стран, связанных шенгенским соглашением, сроком на три года в связи с его причастностью к подрыву нефтепровода «Дружба».

После этого Киев, Будапешт и сам Бровди обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев не мог атаковать «Дружбу» без ведома чиновников ЕС.