Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда в ЕС экс-командиру ВСУ

Напряжение в отношениях между странами возрастает.
Константин Денисов 2025-08-28 18:27:27
© Фото: Thomas Koehler, Photothek Media Lab, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами на запрет въезда на территорию ЕС бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберту Бровди. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно», - написал Зеленский.

Ранее власти Венгрии запретили Бровди въезд на территорию стран, связанных шенгенским соглашением, сроком на три года в связи с его причастностью к подрыву нефтепровода «Дружба».

После этого Киев, Будапешт и сам Бровди обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев не мог атаковать «Дружбу» без ведома чиновников ЕС.

