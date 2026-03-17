Снаряд поразил танкер в 40 км от эмиратского порта Фуджейра

Экипаж не пострадал, зафиксированы незначительные повреждения корпуса судна.
Владимир Рубанов 17-03-2026 08:48
© Фото: DeeDee DeGelia & Brent Winebren, moodboard, Global Look Press

Грузовое судно попало под удар неизвестного снаряда в Оманском заливе, в 23 морских милях к востоку от эмиратского порта Фуджейра. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел с танкером, который стоял на якоре. В результате атаки были зафиксированы незначительные повреждения корпуса судна. Экипаж не пострадал. Информация о влиянии на окружающую среду пока не поступала.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. Там проходит ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Задержка танкеров существенно повлияла на цены на энергоносители. По данным The New York Times, с начала марта в регионе атаковано уже 16 торговых судов.

Военные специалисты подготовили несколько вариантов завершения конфликта в Иране по решению президента Дональда Трампа, но он пока ими не воспользовался, сообщалось ранее. При этом, если американский лидер решит завершить войну, остается неясным, согласится ли Тегеран на его условия.

#в стране и мире #Великобритания #оаэ #танкеры #атака #судоходство #оманский пролив #фуджейра
