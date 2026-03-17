ВС Ирана пообещали превратить в пепел нефтегазовые объекты в случае атаки на Харк

Пресс-секретарь армии Исламской Республики пригрозил странам, поддерживающим США.
Сергей Дьячкин 17-03-2026 02:13
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Иран «превратит в пепел» нефтегазовые объекты стран, поддерживающих США. Такое заявление пресс-секретаря ВС Ирана Абольфазла Шекарчи передало агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что именно такой ответ последует в том случае, если Соединенные Штаты нанесут удары по нефтяным объектам на иранском острове Харк. На нем располагается крупнейший терминал Исламской Республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.

«Мы превратим в пепел все нефтяные и газовые объекты страны, откуда исходила агрессия», - пообещал Шекарчи.

По информации Axios, Вашингтон рассматривает возможность захвата острова для того, чтобы нанести Тегерану «экономический нокаут». Глава Белого дома может решиться на наземную операцию, если танкеры в Персидском заливе продолжат оставаться без движения. Один из источников отметил, что пока действует блокада и экспорт нефти из региона ограничен, Трамп «не сможет завершить конфликт, даже если захочет».

Ночью на 14 марта президент США Дональд Трамп заявил об «одном из самых мощных» бомбардировочных налетов «в истории Ближнего Востока». По его словам, на острове Харк были уничтожены все военные цели. Атаке подверглись, в том числе, морская база, аэропорт и вертолетный ангар. Корпус стражей исламской революции в ответ заявил, что ни один из объектов нефтяной инфраструктуры не пострадал. Иранский МИД предупредил, что если атаке подвергнется нефтяная и энергетическая инфраструктура, будет нанесет ответный удар.

Харк представляет собой небольшой коралловый остров в Персидском заливе площадью около 20 квадратных километров, расположенный примерно в 25-28 километрах от побережья Ирана. СМИ называли остров возможным плацдармом для американских военных в случае начала наземной операции.

