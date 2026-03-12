В Иране подтвердили ранение верховного лидера Моджтаба Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно получил ранение в результате первых атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью газете Corriere della Sera.

По словам дипломата, несмотря на случившееся, Хаменеи чувствует себя хорошо. Однако неизвестно, когда он выступит с первой речью.

«Не знаю, когда он выступит со своей первой речью», - цитирует слова Багаи 360.ru.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям Вашингтона. Одно из них - прекращение ядерной программы.