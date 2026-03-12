МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иране подтвердили ранение верховного лидера Моджтаба Хаменеи

По словам дипломата, неизвестно, когда Хаменеи выступит со своей первой речью.
Глеб Владовский 12-03-2026 11:41
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно получил ранение в результате первых атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью газете Corriere della Sera.

По словам дипломата, несмотря на случившееся, Хаменеи чувствует себя хорошо. Однако неизвестно, когда он выступит с первой речью.

«Не знаю, когда он выступит со своей первой речью», - цитирует слова Багаи 360.ru.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям Вашингтона. Одно из них - прекращение ядерной программы.

#в стране и мире #Иран #ранение #МИД Ирана #Моджтаба Хаменеи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 