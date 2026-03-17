ОАЭ частично закрыли свое воздушное пространство

До этого сообщалось, что ПВО отражает атаку.
Владимир Рубанов 17-03-2026 07:00
© Фото: Sammy Kogan, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Объединенных Арабских Эмиратах временно ограничили полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.

В управлении эту меру назвали «исключительной предосторожностью». По их словам, она должна обеспечить безопасность полетов и экипажей, а также защитить территорию страны в условиях нестабильности в регионе.

До этого власти Дубая заявили, что система противовоздушной обороны региона успешно отразила новую атаку. Министерство обороны страны сообщило, что громкие звуки, которые были слышны, связаны с перехватом ракет и беспилотников.

С начала военной операции США и Израиля Иран проводит атаки на нефтяные танкеры и американские и израильские объекты в странах Ближнего Востока, включая ОАЭ. Накануне в аэропорту Дубая после удара дронов произошел пожар в одном из топливных хранилищ. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Накануне стало известно, что ОАЭ продлили частичный запрет на полеты еще на неделю. Ограничения будут действовать до 15.00 по московскому времени понедельника, 23 марта, что соответствует 12 часам по всемирному времени.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
