ОАЭ частично закрыли свое воздушное пространство

В Объединенных Арабских Эмиратах временно ограничили полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.

В управлении эту меру назвали «исключительной предосторожностью». По их словам, она должна обеспечить безопасность полетов и экипажей, а также защитить территорию страны в условиях нестабильности в регионе.

До этого власти Дубая заявили, что система противовоздушной обороны региона успешно отразила новую атаку. Министерство обороны страны сообщило, что громкие звуки, которые были слышны, связаны с перехватом ракет и беспилотников.

С начала военной операции США и Израиля Иран проводит атаки на нефтяные танкеры и американские и израильские объекты в странах Ближнего Востока, включая ОАЭ. Накануне в аэропорту Дубая после удара дронов произошел пожар в одном из топливных хранилищ. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Накануне стало известно, что ОАЭ продлили частичный запрет на полеты еще на неделю. Ограничения будут действовать до 15.00 по московскому времени понедельника, 23 марта, что соответствует 12 часам по всемирному времени.