Ежедневные авиарейсы из Дохи в Москву возобновятся с 18 марта

Авиакомпания Qatar Airways возобновит ежедневные рейсы по маршруту Доха - Москва - Доха, сообщило посольство России в Катаре. Это произойдет с 18 марта. Решение было принято после анализа ситуации в регионе.

Ранее сообщалось о приостановке прямых рейсов между Дохой и Москвой до 28 марта из-за кризиса на Ближнем Востоке. После частичного снятия ограничений на полеты 7 марта компания Qatar Airways выполнила три рейса в Москву.

Российское посольство в Катаре объявило 13 марта, что власти страны отменили программу безвозмездного размещения туристов в отелях. С 15 марта гости должны были покинуть номера или продлить проживание за свой счет.

Тем временем Объединенные Арабские Эмираты продлили режим частичного закрытия своего воздушного пространства на неделю. Об этом сообщил ТАСС источник из авиадиспетчерских служб Ближнего Востока. По его данным, ограничения будут действовать до 12 часов по всемирному времени (15.00 мск) понедельника, 23 марта.

После закрытия воздушного пространства ряда ближневосточных стран российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы для застрявших в регионе туристов. Минтранс сообщал, что в течение недели 2-8 марта из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах.