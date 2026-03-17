«Лишь бы пехоте было полегче»: расчет «Мста-С» рассказал о боевой работе

«Мста-С», в первую очередь, самоходная гаубица, и именно эта характеристика определяет специфику работы артиллеристов. В лесу у расчета подготовлено несколько огневых позиций. Все на безопасном удалении от укрытия, где гаубица отстаивается в перерывах между выездами.

Поэтому, чтобы добраться на огневую позицию, расчету приходится использовать малогабаритный транспорт. Без квадроцикла в условиях межсезонного бездорожья передвигаться по лесу проблематично. Расчет готов к работе. Но по рации передают, что в небе дрон. Все затихают. И БПЛА становится очень хорошо слышно.

Как только обстановка позволяет, расчет заряжает орудие. Буквально несколько минут назад пришла команда на работу. И вот осталось буквально несколько секунд, и будет нанесен удар по пункту управления украинских БПЛА, находящемся примерно в 15 километрах. Именно оттуда украинские боевики взлетают. И летят - как в курское приграничье, так и вглубь России. Идет работа... И сразу уже следующая зарядка, потому что явно одним выстрелом не обойдется.

После первого выстрела ожидание - не появится ли вражеский БПЛА? И не зря. Но когда небо становится чистым - артиллеристы возобновляют работу по цели. В день таких выездов может быть неограниченное количество. И все сопряжены с постоянной угрозой с воздуха.

«У нас постоянно летает, постоянно "птицы", постоянно контролируем небо», - объясняет командир орудия с позывным «Сибирь».

Причем украинские дроны - не только главная проблема во время работы. Но, по сути, это главная цель для артиллеристов. Именно пункты управления БПЛА врага - самая частая мишень. Потому что ликвидация каждой такой точки напрямую влияет на происходящее на земле.

«Может на несколько часов, может до утра... Нашим ребятам, пехоте, нам... Мирным жителям, которых мы здесь защищаем - будет чуть-чуть полегче. По крайней мере, мы очень на это надеемся», - говорит Сибирь.

Именно активность украинских дронов - постоянный вызов для артиллеристов. По словам наводчика, самое страшное для него после работы - не услышать в рацию заветные слова «цель уничтожена». Подавить - мало. Попасть где-то рядом - тоже. Нужно прямое попадание.

«Ответственность - точно навестись, чтобы без промаха. Вот это, да... За это больше всего первый раз переживал - чтобы не промахнуться», - вспоминает наводчик с позывным «Призрак».

На Сумском направлении 10-й самоходный артиллерийский полк работает единым огневым рубежом. Буквально в нескольких километрах в этом же лесу огневые позиции уже другого расчета. После того, как одно орудие отработало по пункту взлета украинских БПЛА, наша разведка продолжила следить за районом удара, посмотрела - откуда противник продолжает поднимать «птички». И вот уже выехало новое орудие, которое будет наносить удар по новым взлетным точкам врага.

В 10-м самоходном артиллерийском полку служат бойцы из самых разных регионов России. Но и есть и те, для кого защита Курского приграничья и мирных жителей - совсем личный вопрос.

«Родом я из приграничной зоны, из Хомутовки. Там у меня родственники - мать, братья, сестры. Переживаю за них», - говорит старший наводчик с позывным «Жук».

Один их самых активных участков на Сумском направлении - район населенного пункта Мирополье. Штурмовики группировки «Север» активно наступают, а украинские боевики пытаются сдержать наше продвижение с помощью БПЛА. Поэтому чаще всего цели у расчетов 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса сейчас именно на окраинах Мирополья или в самом селе - там, откуда противник запускает дроны. По словам бойцов, враг даже пытается контратаковать, но огневое подавление нашей артиллерии и уже наших операторов БПЛА пресекает все эти попытки на корню. И буферная зона у границы с Курской областью продолжает расти.