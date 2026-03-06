«Не даем им расслабиться»: штурмовики рассказали о боях в Сумской области

Путь до позиций 4-го батальона 352-го мотострелкового полка группировки «Север» приходится преодолевать в несколько этапов, каждый из них на разном транспорте. Так выглядит логистика всего батальона. Чтобы доставить на передовые позиции продовольствие, воду и боеприпасы, такие поездки приходится делать практически каждый день. Время для заезда выбирается исходя из обстановки в небе.

Самый напряженный этап - движение уже не по лесу, а по дороге в сторону самого Теткино. Под удары украинских дронов здесь часто попадают и местные жители.

«Шли за водой, возвращались. И летела вражеская FPV и как раз ударила в них... Они тяжелые "триста" были. Их потом наши военные эвакуировали», - рассказывает один из бойцов.

Поэтому решение о начале движения принимается только после контрольного сеанса связи с бойцами, которые постоянно следят за ситуацией в воздухе. Сердце батальона - командный пункт. Здесь происходит координация между бойцами на передовых позициях, операторами БПЛА, связистами, группами снабжения и прикрытия. Отсюда в онлайн-режиме командование следит за ситуацией - в данный момент непосредственно в районе Бояро-Лежачи и Рыжовки Сумской области.

«Оператор выявляет наиболее выгодную позицию для уничтожения. И, соответственно, сейчас будет производиться атака», - показывает боевую работу начальник штаба батальона с позывным Отец.

Но атаки не произошло. При подлете поближе стало ясно, что это ложная отвлекающая позиция. Тратить на нее боеприпасы нет смысла. Поэтому оператор продолжил полет - рядом с ложной целью должна быть и реальная. И она вскоре находится.

«Сейчас вот нашли уже реально жилой блиндаж... Может быть, командный пункт, может быть, БПЛАшники... Да, вот, все. Была уничтожена непосредственно сейчас антенна», - объясняет Отец.

Основная борьба на Теткинском направлении сейчас происходит именно в небе. Первенство в воздухе равно преимуществу и на земле.

«Шахматы, гонка умов, кто кого передумает, кто хитрее, кто сообразительнее, у кого смекалки больше, кто кого перелетает по большому счету», - рассказывает командир расчета ударных БПЛА с позывным Белый.

FPV-дрон, уже с боеприпасом, находится на пусковой точке. Расчету нужно еще несколько минут на подготовку, и беспилотник отправится в Сумскую область.

В освобождении Курской области одну из ключевых ролей играл 352-й мотострелковый полк. Несколько раз бойцы в прямом смысле стояли насмерть. Во время боев за Теткино девять человек во главе с замкомандира взвода сутки удерживали передовые позиции и отражали накат украинских боевиков. Силы были неравны. Но бойцы не отступили.

«Если возьмут Глины, выйдут на "промку" так называемую, "спецзавод", и по нему могли отрезать пол-Теткино... А пацаны-то дальше тоже наши сидят, левее нас, их бы отрезали, в окружение попали бы. Зачем? Ночь простояли. Утро продержались», - рассказал замкомандира взвода с позывным Ксей.

У 4-го батальона 352-го мотострелкового полка есть неофициальное, но навсегда прижившееся название - подразделение Странника. Это позывной командира. Он плечом к плечу прошел со своими бойцами все, даже самые трудные моменты. Сейчас ситуация у подразделения Странника тоже непростая - батальон держит позиции, которые с трех сторон окружены укреплениями противника.

«У нас активная оборона. Это значит, что мы постоянно воздействуем на противника, всячески его дергаем. Не даем ему расслабиться», - рассказывает Странник.

Пока подразделение Странника вынуждает украинское командование перебрасывать резервы и отвлекает внимание на себя, на других участках фронта бойцы группировки «Север» продолжают расширять буферную зону. Тяжелые бои идут в Сумском районе около Варачино и в Глуховском - около села Сопычь. В попытках перехватить инициативу на передовой Киев снова отправил в Сумскую область группу боевиков из 140-го центра сил специальных операций. Но приезд «элитных» ВСУшников ситуацию не изменил. Группировка войск «Север» идет вперед, бойцы ждут потепления и начала еще более активного движения в сторону Сум сразу с нескольких направлений.