В Иране ракетному удару подвергся город Бушер, где расположена АЭС

Иранский город Бушер, где расположена построенная российскими специалистами АЭС «Бушер», подвергся ракетному удару. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Город находится на юге страны. Как сообщается, в Бушере атакованы ракетами два объекта, однако не уточняется, какие именно.

Кроме того ударам подверглись города Урмия и Гармдаре на северо-западе страны.

«Бушер» - первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году в сотрудничестве с Россией. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети, а в июне 2013 года введен в промышленную эксплуатацию. Сейчас ведется строительство второго энергоблока, заключен контракт на строительство третьего.