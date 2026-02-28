МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Иране ракетному удару подвергся город Бушер, где расположена АЭС

О последствиях обстрела пока ничего неизвестно.
Анна Касаткина 28-02-2026 19:46
© Фото: ТРК «Звезда»

Иранский город Бушер, где расположена построенная российскими специалистами АЭС «Бушер», подвергся ракетному удару. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Город находится на юге страны. Как сообщается, в Бушере атакованы ракетами два объекта, однако не уточняется, какие именно.

Кроме того ударам подверглись города Урмия и Гармдаре на северо-западе страны. 

«Бушер» - первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году в сотрудничестве с Россией. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети, а в июне 2013 года введен в промышленную эксплуатацию. Сейчас ведется строительство второго энергоблока, заключен контракт на строительство третьего.

#в стране и мире #АЭС #ракетный удар #бушер
