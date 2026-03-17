Kathimerini: экипаж авианосца ВМС США мог сам поджечь судно, чтобы покинуть регион

Моряки сами могли устроить пожар на американском авианосце Gerald R. Ford, желая быстрее вернуться с Ближнего Востока. Об этом сообщила греческая газета «Kathimerini», ссылаясь на источники.

«Пожар, вспыхнувший в прачечной на корабле, был умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения их миссии», - сказано в материале.

По информации газеты, члены экипажа устроили пожар из-за того, что участвовали в операциях уже более десяти месяцев. Около 600 моряков лишились кроватей в результате возгорания, они спят на столах или на полу, многие не могут постирать одежду.

Двое моряков госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Кроме них, десятки членов экипажа отравились дымом.

Авианосец прибудет на базу ВМС «Суда» на греческом острове Крит на следующей неделе. Судно вернется в целях дозаправки, а также для выяснения причин возгорания.

На прошлой неделе, 12 марта, произошел пожар на судне USS Gerald Ford. По информации газеты The New York Times, экипаж тушили возгорание более суток. Условия на корабле значительно ухудшились. Вооруженные силы Ирана допустили, что американцы сами подожгли свой авианосец.