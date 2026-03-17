Kathimerini: экипаж авианосца ВМС США мог сам поджечь судно, чтобы покинуть регион

Около 600 моряков лишились кроватей из-за возгорания, они спят на столах или на полу, многие не могут даже постирать одежду.
Дарья Ситникова 17-03-2026 21:35
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Моряки сами могли устроить пожар на американском авианосце Gerald R. Ford, желая быстрее вернуться с Ближнего Востока. Об этом сообщила греческая газета «Kathimerini», ссылаясь на источники.

«Пожар, вспыхнувший в прачечной на корабле, был умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения их миссии», - сказано в материале.

По информации газеты, члены экипажа устроили пожар из-за того, что участвовали в операциях уже более десяти месяцев. Около 600 моряков лишились кроватей в результате возгорания, они спят на столах или на полу, многие не могут постирать одежду.

Двое моряков госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Кроме них, десятки членов экипажа отравились дымом.

Авианосец прибудет на базу ВМС «Суда» на греческом острове Крит на следующей неделе. Судно вернется в целях дозаправки, а также для выяснения причин возгорания.

На прошлой неделе, 12 марта, произошел пожар на судне USS Gerald Ford. По информации газеты The New York Times, экипаж тушили возгорание более суток. Условия на корабле значительно ухудшились. Вооруженные силы Ирана допустили, что американцы сами подожгли свой авианосец.

