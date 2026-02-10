Бойцы группировки войск «Восток» выжигают вражеские позиции на подступах к Покровскому. Расчеты РСЗО Град не оставляют противнику ни единого шанса на удержание одного из важнейших логистических узлов направления.

До входа в поселок российской армии осталось менее пяти километров - тщетные попытки неприятеля сохранить контроль над населенным пунктом вдребезги разбиваются о слаженную работу подразделений ВС РФ. Там, где сегодня гремят взрывы снарядов, уже скоро пойдут штурмовые подразделения.

«Мы накрыли залпом всю лесополосу. Там по данным было три пункта управления БПЛА было. Всё уничтожили. Обнаружили там склад боеприпасов вражеских. Стреляем. Большие взрывы, мощный огонь. Там… Красиво», - поделился результатами выполнения боевой задачи командир боевой машины с позывным Холод.

Бойцы работают на новых боевых машинах - их поставили на передовую в прошлом году. Помимо пусковых установок, на них установлены комплекты радиоэлектронной борьбы - против вражеских БПЛА. Техника выезжает на задания с периодичностью раз в час - несколько пристрелочных выстрелов, зачастую сразу в цель, остальные снаряды разбивают позиции противника за 20 секунд. После этого вернуться в укрытие и через час снова в бой.

Тем временем нашу пехоту и артиллерию с воздуха поддерживают асы беспилотной авиации. Рой дронов кружит в небе круглые сутки. Каждые 10 минут операторы БПЛА снаряжают новый ударный беспилотник и отправляют в сторону врага. Это только один расчёт БПЛА. А их на передовой десятки - громят ВСУшную технику и срывают ротацию. Дроны залетают в окна домов, где располагаются вражеские пункты управления беспилотниками. Украинские формирования на пикапах пытаются подвозить подкрепление, но либо подрываются на минах, либо их настигают с воздуха.

Бойцы ВС РФ расширяют так называемую буферную зону в Днепропетровской и Запорожской областях. Сейчас на руку им играет погода – в снегопады ВСУшных дронов в небе минимум. Главой целью группировки войск «Восток» является Орехов, на который наши бойцы наступают с севера - там противник сидит много лет и теперь наспех укрепляет северные подступы к городу. Освобождение этого населенного пункта откроет путь на Запорожье.

Отодвигают боевиков и от Гуляйполя. Украинские формирования теснят в Горьком и Воздвижевке. Бои идут за Гуляйпольское, Новосёловку, Егоровку, Омельник, Преображенку – через эти сёла проходит трасса на Орехов. До города воинам-дальневосточникам - около 30 километров.

Недавно бойцы группировки «Восток» рассказали о неравном бое с противником у Зализничного. В неравном бою, который длился 15 минут, пятеро российских бойцов штурмом взяли опорный пункт ВСУ, где засели 11 боевиков.