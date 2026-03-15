В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Аварийные службы города приведены в режим повышенной готовности.
Виктория Бокий 17-03-2026 16:09
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Землетрясение магнитудой в пять баллов ощутили жители Магадана и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 км, в 12 километрах севернее села Клепка», - говорится в сообщении.

Известно, что землетрясение ощущалось на всей территории Магаданской области. По данным Носова, дальнейшие афтершоки не ожидаются.

На данный момент дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов и состояние домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений из-за подземных толчков тоже нет.

По последней информации, все аварийные службы Магадана привели в режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения. Мэр города Лариса Поликанова предупредила местных жителей, что возможны отключения электричества и перебои в подаче воды.

Напомним, в феврале этого года сильное землетрясение произошло в Анапе. По словам местных жителей, они пережили «настоящий шок». Тогда магнитуда подземных толчков достигла 4,8 балла. В некоторых домах после произошедшего появились трещины.

#в стране и мире #землетрясение #подземные толчки #Магадан #афтершок
