В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой в пять баллов ощутили жители Магадана и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 км, в 12 километрах севернее села Клепка», - говорится в сообщении.

Известно, что землетрясение ощущалось на всей территории Магаданской области. По данным Носова, дальнейшие афтершоки не ожидаются.

На данный момент дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов и состояние домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений из-за подземных толчков тоже нет.

По последней информации, все аварийные службы Магадана привели в режим повышенной готовности после произошедшего землетрясения. Мэр города Лариса Поликанова предупредила местных жителей, что возможны отключения электричества и перебои в подаче воды.

Напомним, в феврале этого года сильное землетрясение произошло в Анапе. По словам местных жителей, они пережили «настоящий шок». Тогда магнитуда подземных толчков достигла 4,8 балла. В некоторых домах после произошедшего появились трещины.