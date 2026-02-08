«Адреналин зашкаливал»: жители Анапы рассказали о шоке после землетрясения

Жители Анапы пережили «настоящий шок» во время ночного землетрясения и не сразу поняли, что случилось, рассказал «Звезде» местный житель Юрий Озаровский.

«Не спали до 6 утра, потому что адреналин зашкаливал», - признался мужчина.

По его словам, в момент землетрясения кровать начала ходить туда-сюда. Мужчина успокоил супругу, они укрылись в ванной, где еще несколько секунд чувствовали вибрации и гул.

«Я за всю свою 40-летнюю жизнь ни разу не чувствовал таких сильных землетрясений», - подчеркнул Юрий.

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Анапе и Новороссийске около 2 часов ночи. В некоторых домах появились трещины, их обследуют городские службы. Никто не пострадал.