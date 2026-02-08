МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Адреналин зашкаливал»: жители Анапы рассказали о шоке после землетрясения

Ощущались сильные вибрации, в доме шатались вещи.
Дима Иванов 10-02-2026 11:28
© Фото: MoreOz, Telegram © Видео: ТРК «Звезда», MoreOz, Telegram

Жители Анапы пережили «настоящий шок» во время ночного землетрясения и не сразу поняли, что случилось, рассказал «Звезде» местный житель Юрий Озаровский.

«Не спали до 6 утра, потому что адреналин зашкаливал», - признался мужчина.

По его словам, в момент землетрясения кровать начала ходить туда-сюда. Мужчина успокоил супругу, они укрылись в ванной, где еще несколько секунд чувствовали вибрации и гул.

«Я за всю свою 40-летнюю жизнь ни разу не чувствовал таких сильных землетрясений», - подчеркнул Юрий.

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Анапе и Новороссийске около 2 часов ночи. В некоторых домах появились трещины, их обследуют городские службы. Никто не пострадал.

#Краснодарский край #землетрясение #анапа #очевидец #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 