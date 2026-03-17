Политолог: позиция Словакии по Киеву будет зависеть от выборов в Венгрии

Дальнейшая позиция властей Венгрии и Словакии в отношении Украины во многом будет зависеть от исхода выборов в Будапеште. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Андрей Кортунов. Сейчас, по его мнению, две страны выступают с единых позиций, отстаивая свои национальные интересы.

«Очень многое будет зависеть от исхода выборов в Венгрии 12 апреля, поскольку, конечно, Словакии во многих отношениях удобно выступать в тандеме с Будапештом. Если Венгрия сменит политическую ориентацию, то Братиславе будет сложнее отстаивать свои позиции. Но можно предположить, что Роберт Фицо продолжит следовать своей линии, особенно если будет чувствовать хотя бы скрытую поддержку со стороны США», - предположил Кортунов.

Ранее власти Словакии приостановили поставки аварийной энергетической помощи Украине. Причина - остановка киевским режимом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Это символический жест. Понятно, что Киев получает содействие со стороны более крупных европейских стран, но тем не менее это выражение отношения к тому, что сейчас происходит на переговорном треке и в каком направлении эволюционирует политический режим в Киеве», - добавил политолог.

Поставки по трубопроводу «Дружба» остановились в феврале. Украина уверяет в его неисправности, однако не допускает на объект проверяющих. Словакия и Венгрия уверены, что закрытый вентиль - это шантаж и попытка склонить их на сторону Киева в вопросах его членства в ЕС и выдаче кредита.