Евросоюз выразил недовольство в связи с отказом Украины допустить экспертов блока к газопроводу «Дружба». Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Продолжающийся отказ Украины предоставить инспекторам ЕС доступ к поврежденному российскому нефтепроводу вызывает глубокое разочарование в Брюсселе», - говорится в материале.

Отмечается, что политика Киева с подрывом этих усилий рискует привести к лишению необходимого финансирования со стороны ЕС. Кроме того, в блоке возобновление поставок по газопроводу называют геополитической необходимостью, особенно в условиях, когда остро нужные Украине боеприпасы для Patriot активно расходуются на Ближнем Востоке.

Ранее газета Washington Post заявила, что армия США за два дня операции в Иране израсходовала боеприпасы на сумму 5,6 млрд долларов.