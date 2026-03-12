МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики

Так глава РФПИ прокомментировал энергетическую политику Евросоюза.
Дима Иванов 12-03-2026 03:56
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству в зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.

«Урсула - убийца экономики», - написал он в социальной сети X на английском языке.

Так Кирилл Дмитриев отреагировал на пост депутата Европарламента от Кипра Фидиаса Панайоту, который опубликовал видео-звонок с американским экономистом Джеффри Саксом.

В этом видео Сакс резко раскритиковал экономическую и энергетическую политику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Панайоту также обратил внимание на зависимость ЕС от дорогих источников энергии и последствия санкций, что привело к росту цен и ущербу для европейской экономики.

Европа пострадала от конфликта на Ближнем Востоке сильнее США, поскольку сильно зависит от импорта нефти и газа. Страны ЕС импортируют значительную часть энергоносителей, и глобальный скачок цен сразу отразился на потребителях и промышленности.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #Кирилл Дмитриев #экономика ЕС
