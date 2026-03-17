На Украине придумали способ изымать мотоциклы для нужд ВСУ

Поводом станет превышение допустимого уровня шума.
Владимир Рубанов 17-03-2026 13:46
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Ивановской общине Винницкой области Украины власти приняли решение изымать мотоциклы у граждан в пользу ВСУ. Поводом для этого будет превышение допустимого уровня шума со стороны этих транспортных средств.

Чиновники указали на жалобы со стороны населения. В них говорится, что некоторые транспортные средства создают излишний шум, потому что у них нет глушителей или они неисправны, а также из-за других технических проблем.

Власти общины сообщили, что на совещании предложили провести реквизицию мотоциклов. Это означает их принудительное изъятие в пользу Вооруженных сил Украины. Теперь этот вопрос обсуждается соответствующими территориальными центрами комплектования (аналог военкоматов) и патрульной службой полиции.

Владимир Зеленский стремится отдалиться от обостряющейся проблемы мобилизации, написала ранее немецкая газета Berliner Zeitung. Он дает понять, что вопросы, связанные с центрами комплектования ВСУ, не находятся в его ведении, хотя, как главнокомандующий, несет полную ответственность за это.

Впервые Зеленский публично обсудил тему так называемой бусификации на встрече с министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. До этого украинское руководство отвергало такие сообщения, называя их российской дезинформацией или фейками, созданными с использованием искусственного интеллекта.

