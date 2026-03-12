Оператор «Герани» нанес удар по украинским дроноводам под Просянкой

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации операторов БПЛА и склада беспилотников 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Просянка Харьковской области.

По данным ведомства, удар по объектам нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением беспилотника «Герань».

На видео с камеры дрона видно, как сначала фиксируются позиции противника - техника и район размещения операторов беспилотников. Также показаны элементы инфраструктуры связи и места, где находились расчеты дронов. После наведения беспилотника по координатам происходит удар по объекту.

Цель была поражена точным ударом, что подтверждают кадры воздушного наблюдения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.