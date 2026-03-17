Шойгу: 56 стран пытаются совершать диверсии на объектах в России

Секретарь Совбеза отметил, что западные спецслужбы создали множество методов и инструментов для проведения таких операций.
Владимир Рубанов 17-03-2026 13:17
России противостоят 56 стран, которые пытаются устраивать теракты и диверсии на стратегически важных объектах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании, проходившем в Уральском федеральном округе.

Шойгу сообщил, что против РФ действует коалиция государств, которые имеют богатый опыт в организации диверсий и террористических атак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что западные спецслужбы создали множество методов и инструментов для проведения таких операций.

По словам секретаря Совбеза, Россия должна показать высочайший уровень организованности и исполнительской дисциплины в реализации мер защиты. На совещании обсуждались текущие меры безопасности и дальнейшие шаги по их усилению.

После начала американо-израильских ударов по Ирану Шойгу отметил, что в прошлом такие действия обосновывались пробиркой с белым порошком. Сегодня же, как отметил секретарь Совбеза, даже такие формальные поводы не нужны.

Шойгу выразил обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке. Он считает, что действия Вашингтона и Тель-Авива, направленные против Тегерана, являются беспрецедентным нарушением норм международного права. По его мнению, США и Израиль не осознают возможных последствий, которые могут привести к разрушению всей системы международной безопасности.

