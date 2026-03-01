Шойгу: раньше поводом для удара был «белый порошок», а сейчас и его не нужно

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, комментируя американо-израильские удары по Ирану, заявил, что раньше поводом для подобных действий были пробирки с белым порошком. Сейчас, по мнению Шойгу, и они не нужны.

«То, что касается подходов, мы прошли за достаточно короткий период, когда поводом для начала подобных действий была пробирка с неким белым порошком. И сегодня мы воспринимаем то, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких», - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке беспрецедентным пренебрежением нормами международного права, которое писалось по итогам двух мировых войн, создавалось от Лиги Наций и ООН. По мнению Шойгу, Вашингтон и Тель-Авив, развязывая конфликт с Тегераном, не понимали его возможных последствий. Это может привести к разрушению всей архитектуры международной безопасности, полагает он.

Экономические последствия мир уже ощутил, добавил Шойгу. Иран перекрыл движение нефтяных танкеров и газовозов по Ормузскому проливу. Ежедневно это приносит убытки в сумме $7 млрд.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предупредил, что в сложившейся ситуации будет расти спрос на российский сжиженный природный газ. Цены на него уже выросли, и через неделю-две все будут гоняться за газом, допустил эксперт.

Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. Заявленная цель - уничтожение ядерной программы Тегерана и смена режима в Исламской Республике. Иран наносит ответные удары. Под прицелом американские военные базы в странах Персидского залива и нефтегазовая инфраструктура.