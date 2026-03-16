Россиянам рассказали, как аферисты могут использовать номер СНИЛС

Передача мошенникам номера СНИЛС не повод для паники, но причина насторожиться. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, СНИЛС - важный идентификатор в государственных и финансовых системах, который часто используется злоумышленниками как часть более сложной аферы.

«Основной риск заключается в том, что номер СНИЛС может использоваться в связке с другими персональными данными - фамилией, именем, датой рождения, серией и номером паспорта, номером телефона и так далее», - предупредил парламентарий в беседе с RT.

Получив все эти данные, мошенники могут выстраивать более убедительные легенды, отметил он. А именно, представляться сотрудниками банков или государственных органов, ссылаться на имеющиеся персональные данные и выманивать у своих жертв коды и пароли для взлома «Госуслуг» и мобильных банков. СНИЛС можно использовать для попытки восстановить доступ к «Госуслугам», добавил сенатор. Он призвал не сообщать номер идентификатора третьим лицам и не вводить его на сомнительных сайтах.

На «Госуслугах» необходимо включать двухфакторную аутентификацию, при любых подозрительных активностях сменить пароль и отслеживать любые уведомления, призвал Шейкин.

Ранее сообщалось, что сетевые аферисты, которые маскируются под портал «Госуслуги», не только имитируют логотип, но и дают совет не сообщать коды из СМС-сообщений. По данным полицейских, участились случаи мошенничества, когда злоумышленники рассылают письма, выдавая себя за представителей портала. Они используют похожие логотипы, обращаются к пользователям по именам и дают рекомендации не сообщать коды из СМС. По данным специалистов, сообщения от портала «Госуслуги» отправляются с одного адреса, на который нельзя отправлять ответы. Рекомендуется не отвечать на письма с просьбой обновить электронную почту или связаться по контактам «техподдержки».