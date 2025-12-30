МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет М-46 поразил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерия прикрывает наступающие подразделения, а орудие М-46 продолжает показывать высокую эффективность. Для поражения цели, как правило, достаточно одного-двух выстрелов.
Артём Желтиков 30-12-2026 10:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет буксируемой пушки М-46 поразил укрепленные позиции ВСУ на Красноармейском направлении. О работе артиллеристов в своем сюжете рассказал корреспондент Артем Желтиков.

На позиции съемочная группа выдвигалась ранним утром - в так называемое «серое время», когда у операторов вражеских дронов проходит пересменка. Даже в этих условиях небо остается опасным, а любое промедление может стоить слишком дорого. На подъезде к огневой точке сопровождающие провели инструктаж прямо на ходу, а плотный туман позволил добраться без происшествий.

К позиции добирались пешком, соблюдая дистанцию в 10 - 15 метров между людьми, поскольку любое скопление становится целью для беспилотников. На месте группу встретил расчет 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». По словам корреспондента, основная работа расчета сейчас сосредоточена на укреплениях противника, расположенных уже за Красноармейском.

«Просто работаем по противнику, но, когда попадаешь все равно радуешься. Поставлена задача, она выполнена. А так все стабильно - работаем», - сказал командир орудия Алексей Дзюбенко с позывным Дзюба.

После взятия под контроль Димитрова и Родинского подразделения группировки войск «Центр» продолжают развитие наступления в направлении Доброполья. Этот район ранее использовался ВСУ как тыловой и логистический узел в Красноармейско-Димитровской агломерации. По словам военнослужащих, уничтожение укреплений позволяет выравнивать линию боевых действий и высвобождать дополнительные силы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#наш эксклюзив #М-46 #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 