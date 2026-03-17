Руководителей двух фирм заподозрили в хищении 460 млн рублей у ОПК

Федеральная служба безопасности и министерство внутренних дел России задержали руководителей двух компаний. Их подозревают в хищении более 460 миллионов рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил ЦОС ФСБ России.

По данным следователей, бизнесмены обманули представителей предприятий, чтобы украсть деньги, предназначенные для производства критически важных образцов вооружения. Оперативные подразделения выявили факты заключения фиктивных договоров, сообщили в спецслужбе.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, носители информации, компьютеры и документы, подтверждающие их вину. Суд отправил задержанных под стражу. Сейчас следствие продолжается, чтобы выяснить все детали преступления.

В декабре 2025 года был осужден руководитель коммерческой организации, Ягодин А.В. После признания вины и возврата украденных средств предприятию он получил четыре года лишения свободы условно. Всего в прошлом году по таким фактам возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 человек. Предотвращен ущерб на сумму более 30 миллиардов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики задержали россиянку 1966 года рождения, которая планировала убийство сотрудника ОПК. Ее завербовала СБУ на Украине и обучила диверсионно-террористической деятельности. У задержанной изъяли пистолет, самодельную взрывчатку и средства связи с перепиской с кураторами.