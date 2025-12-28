МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК в Санкт-Петербурге

По данным следствия, подозреваемая прошла обучение под руководством украинских кураторов.
Глеб Владовский 14-01-2026 10:40
В Санкт-Петербурге силовики задержали россиянку, планировавшую совершить убийство сотрудника ОПК. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Гражданка России, 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована СБУ и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности», - говорится в заявлении ведомства.

У задержанной изъяли пистолет, самодельную взрывчатку и средства связи, содержащие переписку с кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанной грозит до девяти лет тюрьмы. В настоящее время решается вопрос об изменении дела на статьи «Госизмена» и «Подготовка к теракту».

#Санкт-Петербург #покушение #ЦОС ФСБ России
