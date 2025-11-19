Снайперская пара мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожила наблюдательный пункт противника, ликвидировав двух украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Получив задачу, снайперы скрытно выдвинулись в район боевых действий, где противник активно использовал разведывательные и ударные беспилотники. Из-за сложного рельефа и постоянных артиллерийских ударов выбор огневой позиции потребовал предельной осторожности и тщательной маскировки.

После оборудования позиции военнослужащие вели длительное наблюдение, отслеживая перемещения противника и ожидая подходящего момента для открытия огня. Точный выстрел был произведен с дистанции около 1 000 метров - наблюдательный пост ВСУ был полностью подавлен.

Высокая эффективность работы обеспечена профессиональной подготовкой снайперов и современным оснащением - оптическими и тепловизионными прицелами, средствами наблюдения, а также отработанной тактикой скрытого перемещения и маскировки. В Минобороны подчеркивают, что для успешного выполнения подобных задач требуются высокая выучка, физическая готовность и умение быстро принимать решения в условиях боевой обстановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.