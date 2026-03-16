Служба безопасности Украины подтвердила задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины. В ведомстве уточнили, что он был задержан на блокпосту при въезде в Сумы.

Как заявили в СБУ, «по ряду признаков» задержанный должен был проходить дополнительную проверку. Представители украинской спецслужбы сообщили, что действовали в соответствии с «четкими инструкциями», предусмотренными для таких случаев. Они инициировали усиленную проверку задержанного.

В службе безопасности отметили, что мужчина якобы был выходцем из России. В ведомстве заявили, что задержанный отказался назвать свое место работы, а в подтверждение личности показал страницу из приложения государственных сервисов. Также в его телефоне были якобы найдены российские мобильные номера.

В НАБУ заявили о неправомерном задержании его сотрудника при исполнении. В ведомстве подчеркнули, что среди причин задержания фигурировало проживание в России родителей задержанного. В ведомстве отметили, что перед назначением сотрудник прошел все проверки, в том числе на полиграфе.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в программе «Открытый эфир» на «Звезде» объяснил, что Владимир Зеленский пожертвовал бывшим министром энергетики Украины Германом Галущенко, его экс-советником Игорем Миронюком и бизнесменом Тимуром Миндичем, потому что «надо НАБУ показывать работу». По информации Царева, суммы, о которых идет речь в деле об украинской коррупции, - мизерные по сравнению с тем, сколько на самом деле утекало из государственного бюджета. Приблизительная помощь иностранных государств для Украины составляет $350 млрд, и около 30% от этой суммы было украдено, поделился экс-нардеп.

До этого в НАБУ заявили, что бывшему экс-министру Герману Галущенко, фигурирующему в деле бизнесмена Тимура Миндича, были предъявлены обвинения. Уточняется, что бывший министр энергетики, занимавший этот пост с 2021 по 2025 год, был изобличен в отмывании средств. Также ему вменяют в меню участие в преступной организации.