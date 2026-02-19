Экс-нардеп Царев: Галущенко - это совсем не крупная рыба

Владимир Зеленский пожертвовал бывшим министром энергетики Украины Германом Галущенко, его экс-советником Игорем Миронюком и бизнесменом Тимуром Миндичем, потому что «надо НАБУ показывать работу». Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Галущенко - это совсем не крупная рыба... Когда он понял, что с его помощником Миронюком такое происходит, то срочно начал собираться выезжать за границу... Выехать не получилось», - рассказал Царев.

По информации Царева, суммы, о которых идет речь в деле об украинской коррупции, - мизерные по сравнению с тем, сколько на самом деле утекало из государственного бюджета. Приблизительная помощь иностранных государств для Украины составляет $350 млрд, и около 30% от этой суммы было украдено, поделился экс-нардеп.

«Да, часть денег осталась у исполнителей, но в значительной степени эти деньги у Ермака и Зеленского. Вот основные деньги. То, что украли на "Энергоатоме", - это просто мизер», - объяснил он.

Царев считает, что Галущенко пытался сказать, что он, как министр, напрямую общался с главой киевского режима. И за все его поступки отвечает Владимир Зеленский в том числе. Экс-нардеп не думает, что тем самым Галущенко пытался шантажировать своего соратника, он скорее хотел защититься, зная, что за него никто не вступится.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Германа Галущенко. Его арестовали сроком на 60 суток по обвинению в отмывании средств компании «Энергоатом».